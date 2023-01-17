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عبدالعزيز: كلمات الدبيبة الطيبة جبرت بخاطر أسر شهداء فبراير

تم النشر منذُ 15 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

علق محمود عبد العزيز عضو المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته، على كلمة عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة المؤقتة، في حفل تنفيذ القانون رقم (1) لسنة 2014 المقام من قبل الاتحاد الليبي العام لروابط ومنظمات أسر الشهداء والمفقودين ورابطة أسر الشهداء والمفقودين لما يسمى ثورة 17 فبراير وتكريمه بهذه المناسبة.

وقال «عبد العزيز»، في تدوينة على حسابه بموقع فيسبوك، “لقاء في المستوى مع أسر شهداء فبراير،  وكلمات طيبة من رئيس الحكومة”. على حد قوله.

وختم قائلًا: “الله يجبر الله بخاطر من  يجبر بخاطر أسر الشهداء”. بحسب كلامه.

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صحيفة الساعة 24

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