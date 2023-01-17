ما الذي سيقرره مجلس النواب في جلسة اليوم؟

أخبار ليبيا 24

يعقد، مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، جلسة رسمية في بنغازي، لمناقشة جدول أعمال المجلس وما يستجد أعمال، وفق تصريح للمتحدث عبدالله بليحق.

وقال بليحق، الأحد، إن “رئيس مجلس النواب يدعو السادة الأعضاء لجلسة رسمية الثلاثاء المُقبل”.

في المقابل، أكد رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، أن من التوقع الإعلان عن خارطة طريق بشأن الانتخابات بعد اجتماعه مع رئيس مجلس الدولة خالد المشري في القاهرة نهاية الأسبوع، أو الأسبوع المقبل.

وقال عقيلة، إن من الممكن عقد الانتخابات في نوفمبر المقبل أو قبله، مشيرًا إلى أن الخلاف القائم حاليا حول الوثيقة الدستورية يتعلق بترشح العسكريين ومزدوجي الجنسية، وهما نقطتان ستقوم اللجنة المكلفة بتقريب وجهات النظر إزاءهما.

وأكد عقيلة، أن الليبيين وحدهم من يقرر من يحكم ليبيا ونقبل النصيحة فقط ولا نقبل فرض الإملاءات، مشيرًا إلى أن المطلوب الآن هو انتخابات متزامنة برلمانية ورئاسية.

ولفت إلى أن السند الشرعي للدستور في ليبيا هو الإعلان الدستوري الذي على أساسه أجريت انتخابات المؤتمر الوطني وهيئة الدستور ومجلس النواب.