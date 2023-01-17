القابضة للاتصالات تبحث مشروع الحماية الرقمية الشامل من الهجمات الإلكترونية

بحثت الشركة الليبية القابضة للاتصالات، الاستراتيجية العامة للدولة الليبية في أمن المعلومات السيبراني، مع الهيئة العامّة للاتصالات والمعلوماتية وهيئة أمن المعلومات.

وقالت الشركة القابضة للاتصالات في بيان، إنّ “الشركة ناقشت مع هيئة الاتصالات وأمن المعلومات مشروع الحماية الرقمية الشامل”.

وتابع البيان، أنه “جرى استعراض أمن المعلومات والضوابط الأساسية لحماية البنية التحتية للاتصالات في ليبيا”.

وأوضح رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للاتصالات محمد بن عياد على، أهمية تطوير مجال الأمن السيبراني وحماية البنية التحتية للشبكة الوطنية لقطاع الاتصالات والقطاعات والمؤسسات الحكومية والخاصة في ليبيا باستخدام تقنيات حديثة ومتطورة.

وكانت الشركة القابضة أعلنت نهاية عام 2022 تمكّن مهنديسها من إحباط هجمات سيبرانية كان قد تعرض لها مركز استضافة البيانات والحد من خطورة هذه الهجمات وذلك لحزم الحماية فيه، لتنحصر آثارها في تأثر بعض المواقع على نحو محدود دون إلحاق الضرر.

وبيَّنت الشركة حينها أنّ الهجمات إلكترونية شُنت من نوع هجمات حجب وحرمان الخدمة، على شركات ليبية عدة، وهي هجمات ليست بالجديدة فلطالما تصدّت لها شركة الاتصالات الدولية وأحبطتها مرارا.