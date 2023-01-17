الدرقاش: سنعيش هذا العام أفضل صيف بفضل الأمن والاستقرار

زعم مروان الدرقاش الناشط المقرب من المفتي المعزول الصادق الغرياني، أن ليبيا ستعيش هذا العام أفضل صيف بفضل ما وصفه بـ«الأمن والاستقرار»، على حد قوله.

وقال الدرقاش، في منشور له عبر «فيسبوك»: “لو دام علينا فضل الله تعالي بهذا الاستقرار والأمن الذي نعيشه اليوم ستعيش ليبيا هذا العام أفضل صيف مر عليها منذ 2013″، بحسب وصفه.

وأضاف “ندعو الله تعالى أن ييسر لنا ذلك ويحفظنا من رعونة الهمج وعصابات الخراب والفساد”، وفقا لحديثه.

جاء منشور الدرقاش في معرض تعليقه على خبر يفيد بدخول محطة كهرباء مصراتة المزدوجة على الشبكة العامة للكهرباء بخمس وحدات توليد بقدرة إنتاجية إجمالية قدرت بـ950 ميجاوات.