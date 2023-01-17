مجلس النواب يعقد جلسة رسمية في بنغازي

يعقد مجلس النواب اليوم الثلاثاء جلسة رسمية في مدينة بنغازي بموجب دعوة وجهها رئيس المجلس عقيلة صالح للنواب لحضور الجلسة.

وبين مجلس النواب في الدعوة الموجهة للبرلمانيين أنه سيجري خلال الجلسة مناقشة جدول أعمال مجلس النواب وما يستجد من أعمال.

وخلال جلسة مجلس النواب في الثالث من يناير الجاري قدم النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري إحاطة للمجلس حول لقائه بالنائب العام الصديق الصور.

وبين المتحدث باسم مجلس النواب عبد الله بليحق أن المجلس ناقش خلال جلسته الرسمة التي عقدت برئاسة النائب الأول لرئيس المجلس مشروع قانون الشباب والرياضة وقرر المجلس إحالته للجنة الشباب والعمل بالمجلس للمراجعة النهائية.