شركة الكهرباء: ظروف الشبكة العامة في الصيف القادم ستكون أفضل بكثير

ليبيا – أكد المتحدث باسم الشركة العامة للكهرباء وئام التائب وفرة الطاقة في الوضع الحالي، بحيث لا تضطر الشركة إلى اعتماد تبادل قطع التيار.

التائب وفي تصريحات خاصة لموقع “العربي الجديد”، قال: “هذا ليس نتاج الصدفة، بل بالجهود الحثيثة التي يبذلها فنيو الشركة ومهندسوها، بإشراف مباشر من رئيس مجلس الإدارة، من أجل رفع القدرة الإنتاجية والحفاظ على استقرار الشبكة”.

وعَدّ استقرار الشبكة “إنجازًا” بالنسبة إلى الشركة، مذكرًا بأن عمليات طرح الأحمال في الأعوام الماضية كانت تبدأ من شهر ديسمبر.

وحول أسباب الاستقرار، استبعد التائب فرضية انخفاض الاستهلاك بشكل كامل، كاشفًا عن أن تقارير الشركة تؤكد تزايد الطلب على الطاقة على مدار السنوات العشر الماضية.

واسترسل بالقول: “منذ تشكيل مجلس إدارة الشركة الحالي، برئاسة محمد المشاي في أغسطس الماضي، أخذت الشركة منحىً آخر نحو إصلاح القطاع والعمل على تطوير المحطات واستئناف العمل في العديد من المشاريع التي كانت الشركة عاجزة عن إكمالها لعدة أسباب، الأمر الذي انعكس إيجابًا على الشبكة الكهربائية”.

وعلى مستوى مشاريع نقل الطاقة، أكد التائب الانتهاء من مشروع خط (أوباري ــ الفجيج) بالجنوب الذي مكن الشركة من إدخال إنتاج محطة أوباري الغازية الجديدة على الشبكة، ونقل وإضافة ما لا يقل عن 350 ميغاوات.

ووفق تصريح المتحدث، فقد نجح الأمر بعد تدخل إدارة الشركة في حل الإشكاليات والاعتراضات التي عرقلت هذا المشروع المتوقف منذ سنوات.

وأكد استئناف العمل أيضًا في خط (السرير ــ أجدابيا)، ووصل إلى مراحله النهائية، ملمّحًا إلى أن كل ذلك أسهم في تحسين أوضاع الكهرباء، وعزز من استقرار الشبكة في البلاد.

ولم يؤكد المتحدث الرسمي باسم الشركة استمرار هذا استقرار الشبكة عند الوصول إلى فترة الذروة في فصل الصيف، مشيرًا إلى أن ظروف الشبكة في الصيف القادم ستكون أفضل بكثير.

