مجلس النواب يعقد جلسة رسمية لمناقشة تطورات الملف الليبي

يعقد، مجلس النواب الليبي، اليوم الثلاثاء جلسة رسمية في بنغازي، لمناقشة جدول أعمال المجلس.

جاء ذلك بحسب ما أكده المتحدث باسم مجلس النواب الليبي عبد الله بليحق الأحد الماضي، حيث من المقرر أن يناقش المجلس تطورات الوضع في ليبيا، في أعقاب اتفاق مجلسي النواب والدولة على إحالة الوثيقة الدستورية إلى المجلسين لإقرارها.

وقال رئيس مجلس النواب عقيلة صالح أمس الاثنين، إنه من التوقع الإعلان عن خارطة طريق بشأن الانتخابات بعد اجتماعه مع رئيس مجلس الدولة خالد المشري في القاهرة نهاية الأسبوع، أو الأسبوع المقبل.

أضاف صالح “من الممكن عقد الانتخابات في نوفمبر المقبل أو قبله”، مشيرًا إلى أن الخلاف القائم حاليا حول الوثيقة الدستورية يتعلق بترشح العسكريين ومزدوجي الجنسية، وهما نقطتان ستقوم اللجنة المكلفة بتقريب وجهات النظر إزاءهما”.

أكد عقيلة أن الليبيين وحدهم من يقرروا من يحكم ليبيا، مشيرًا إلى أن المطلوب الآن هو انتخابات متزامنة برلمانية ورئاسية.

ولفت إلى أن السند الشرعي للدستور في ليبيا هو الإعلان الدستوري الذي على أساسه أجريت انتخابات المؤتمر الوطني وهيئة الدستور ومجلس النواب.