تعاون ليبي بريطاني لتدريب بعض المعلمين طرق تدريس اللغة الإنجليزية

الوطن|رصد

بحث وزير التربية والتعليم في الحكومة منتهية الولاية موسى المقريف، مع نائبة السفيرة البريطانية لدى ليبيا كاثرين وايلد، والمدير المساعد للمجلس الثقافي البريطاني، جهود تدريس اللغة الإنجليزية لطلاب مراحل التعليم المختلفة.

وذكر بيان رسمي للوزارة أن اللقاء ناقش، أهمية التعاون بين الوزارة والمجلس في تدريب عدد من معلمي اللغة الإنجليزية لطرق تدريس اللغة، باعتبار أنها لغة أساسية للطلاب من الصف الأول من التعليم الأساسي.

وأعرب المقريف عن استعداد الوزارة للتعاون مع السفارة البريطانية لدى ليبيا، والمجلس الثقافي البريطاني بما يضمن خلق توأمة حقيقية، متناولًا في حديثه الاتفاقات التي وقعتها الوزارة مَع الجانبين الإيطالي والفرنسي، مؤكدًا أهمية مساهمة الجانب البريطاني في تطوير منظومة التعليم في ليبيا.

من جهتها، أكدت نائبة السفيرة البريطانية لدى ليبيا تحمسهم لتعليم اللغة الإنجليزية في ليبيا، معربةً عن سعادتها في استمرار التعاون، والتواصل بين الجانبين لخلق فرص تعاون أكبر.

وفي الختام اللقاء، سلمت وايلد للمقريف دعوة موقعة من وزير الدولة لشؤون التّعليم في بريطانيا لحضور المنتدى العالمي للتعليم السنوي الذي سيعقد في لندن خلال الفترة من 7 – 10 من مايو المقبل.