وزير العمل يصدر جملة من التوجيهات

أصدر وزير العمل والتأهيل ووزير الخدمة المدنية المكلّف علي العابد الرضا، قرارا بمنح مكافأة مالية لمديري المكاتب وفروع الخدمة المدنية إسوة بمكاتب العمل بالمناطق وتضمين كليهما بالميزانية العامة.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة العمل والتأهيل أنه في إطار التحوّل الرقمي، أصدر الوزير تعليماته بإيعاز إدارة تقنية المعلومات لإنشاء حسابات البريد الإلكتروني Gov.ly لجميع مكاتب العمل وتسليمهم التجهيزات التقنية بالخصوص.

كما أصدر الوزير تعليماته بتسمية مندوبين في لجنة الإفراجات المالية ومنحهم إمكانية الدخول إلى منظومة الإفراجات المالية التي سيتم العمل بها في تنفيذ الإفراجات، وفتح باب ترشيح الموظفين لحصولهم على صفة مفتّش عمل وإجراء المقابلات ويتم اختيارهم عن طريق لجنة معدة بالخصوص.