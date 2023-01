رئيس مجلس أعيان وحكماء مصراتة: قضية فبراير لا يمكن التنازل عنها الآن

ليبيا – أكد رئيس مجلس أعيان وحكماء مصراتة محمد الرجوبي على أن المؤتمر الذي عقد حضره 130 شخصية كان منهم 30 شخصًا من الثوار والباقي من الطرف الآخر، مشيرًا إلى أن وجود “الثوار” بأقلية أمر معيب، بالتالي لم يكن الاختيار سليم في التمثيل الليبي بالشكل الصحيح من جميع النواحي والمناطق الليبية.

الرجوبي قال خلال تصريح لقناة “ليبيا الأحرار” السبت وتابعته صحيفة المرصد: إن قضية فبراير لا يمكن التنازل عنها الآن، مضيفًا: “دم أولادنا وشهدائنا وهذه مبادئ التحول السلمي للسلطة والديمقراطية والعدالة والتنمية وليست مبادئ النظام الأول، لا بد أن نفرق بين حكم عائلة وقبيلة وحكم شعب، فبراير ثورة شعب وليست أفرادًا، الشعب الذي قام بالثورة لم يحضر”.

وأضاف: “العلم والنشيد الافتتاح به هو من الإخوة الذين أتوا من الطرف الآخر، وهم النظام الأول رفضوا أن يحضروا افتتاحية النشيد والتحقوا بعد الافتتاح والختام جماعتنا حضروا الجلسة الختامية، قالوا يبدأ بالنشيد وينتهي بالنشيد، هذه صارت الخلافات فيها أنه لا بد من ترديد النشيد بالأول وبعدها نبدأ”.

وأكد على أن النقاش مفتوح، خاصة على العزل السياسي والهوية الليبية واللغة والعلم والنشيد والعدالة الانتقالية.

واختتم بالقول: “هناك لجنة صياغة تصيغ ويسجلون ويرفعون للرئاسي وهذا ما حضرناه، النشيد والعلم الحضور حولوه للدستور الليبي”.

