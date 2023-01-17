دبيبة يقرر منح وزارة الصحة استثناءا لإبرام عقود الاستعانة بالمتعاونين

أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية اللييبة المنتهية ولايتها، عبدالحميد دبيبة، قرار يمنح من خلاله وزارة الصحة، استثناءا بشأن إبرام عقود للاستعانة بالمتعاونين، من العناصر الطبية والطبية المساعدة.

وكشف منشور لوزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء عادل جمعة، موجه إلى وزارة الصحة، عن أن الاستثناء نص على أن تكون تلك العقود في حدود الاحتياجات الفعلية للمستشفيات والمراكز التخصصية، ومن خلال المخصصات المالية المعتمدة للجهة.

يأتي هذا الاستثناء بعد صدور منشور رئيس حكومة الوحدة الوطنية رقم (6) لسنة 2022 بشأن ترشيد الإنفاق بالقطاع العام، واتخاذ حزمة من الإجراءات، من بينها عدم تجديد عقود المتعاونين مهما كانت طبيعة عملهم اعتبارا من أول يناير الجاري.