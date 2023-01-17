موجة برد تضرب مناطق الغرب بدءا من الخميس

الوطن| رصد

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية تأثر معظم مناطق الشمال برياح نشطة، اليوم الثلاثاء، كما تتعرض مناطق الغرب إلى موجة برد بداية من يوم الخميس.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز، تراوح درجات الحرارة القصوى بين 18 و22 درجة مئوية في جميع المناطق.

رأس أجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة

السماء صافية بوجه عام، بينما تتكاثر السحب تدريجيا بداية من مساء يوم الخميس، والرياح جنوبية غربية نشطة السرعة، تصل سرعتها أحيانا إلى 50 كيلومترا في الساعة؛ تسبب في إثارة الأتربة والغبار، تتحول يوم الخميس إلى غربية فشمالية غربية، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 18 و22 درجة مئوية، وتسجل انخفاضا ملحوظا بداية من يوم الخميس.

الخليج – سهل بنغازي حتى امساعد – الواحات

السماء صافية إلى ظهور بعض السحب، والرياح جنوبية غربية، نشطة تصل سرعتها إلى 50 كيلومترا في الساعة؛ مما تسبب في إثارة الأتربة والغبار أحيانا، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 15 و20 درجة مئوية، وتسجل انخفاضا تدريجيا بداية من مساء يوم الخميس.

الجفرة – سبها – غات – غدامس – الحمادة

السماء صافية إلى ظهور بعض السحب، والرياح جنوبية غربية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة تنشط أحيانا على غدامس والحمادة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 19 و22 درجة مئوية، وتسجل انخفاضا ملحوظا بداية من يوم الخميس.

السرير – تازربو – الكفرة

السماء صافية إلى ظهور بعض السحب، والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 18 و21 درجة مئوية.