وزارة عمل الدبيبة: في خطتنا لعام 2023 إنشاء بريد إلكتروني لجميع مكاتبنا

ناقشت وزارة العمل التابعة لحكومة الدبيبة محاور التحوّل الرقمي، التدريب المهني ، التأمين الصحي ، تمكين المرأة والأشخاص ذوي الإعاقة، ضمن فعاليات الملتقى الثالث لمديري مكاتب العمل والخدمة المدنية في ليبيا.

وأوضح حساب وزارة العمل على فيسبوك، أن خلال اللقاء الذي عقد مساء الاثنين بفندق المهاري في طرابلس، تم الحديث عن الخطة التدريبية المزمع تنفيذها للعام 2023 والتي تم الحرص خلالها على إشراك القاعدة العريضة من مكاتب العمل بالبلديات من خلال مسؤولي التدريب بها.

وتناولت الجلسة مناقشة ملف الأشخاص ذوي الإعاقة، وسبل تعزيز دمجهم في السوق الليبي بالتنسيق بين مكاتب العمل ومراقبات التعليم بالمناطق بخصوص هذه الفئة، وحصر الخريجين والباحثين عن العمل منهم، وعملية الإدماج في التدريب والتشغيل حسب النسبة 5% الذي نص عليها قانون العمل.

وتطرقت الجلسة إلى مناقشة خطة عمل مكتب دعم وتمكين المرأة لعام 2023، وتدريب الباحثات عن العمل في جميع مناطق بربط مع مكاتب العمل ببلديات على أن تكون الباحثة مسجلة فى منظومة العمل وربط مع إدارة تدريب وصندوق موارد البشرية لتنمية قدرات الباحثات وتأهيلهن لإدماجهن وضمان دخولهم لسوق العمل المحلي.

كما ناقشت الجلسة ملف التحول الرقمي والربط الإلكتروني لمكاتب العمل بديوان الوزارة، وأهمية التحول الرقمي في تنظيم ورقمنة الإجراءات، وتفعيل وتنفيذ استخدام البريد الإلكتروني الرسمي للوزارة لتسهيل التواصل وتبادل الإجراءات.

وفي ختام اللقاء، تم الاتفاق على إنشاء بريد إلكتروني لجميع مكاتب العمل في ليبيا، وفق السياسة الصادرة عن الحكومة بقرار رقم 563 لسنة 2021، إضافة إلى مناقشة تقييم مكاتب العمل فنيا لتنفيذ الربط الإلكتروني، وسياسة أمن وسلامة المعلومات الصادرة عن الهيئة الوطنية لأمن وسلامة المعلومات.