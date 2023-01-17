أمن النواحي الأربع: مصرع طفل جراء انفجار مخلفات حرب بمزرعة والده

أعلنت مديرية أمن النواحي الأربع مصرع طفل جراء انفجار مخلفات الحرب في مزرعة مواطن.

وأكدت مديرية أمن النواحي الأربع عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” أن غرفة السيطرة بالمديرية تلفت أمس الاثنين إشارة من مركز شرطة غرب قصر بن غشير مفادها سمع دوي انفجار بالقرب من المركز وتم تكليف دورية للانتقال للمكان وتبين بأن الانفجار وقع بمزرعة المواطن مسعود التير عقاب وأدى إلى مصرع نجله.

وأشارت مديرية أمن النواحي الأربع إلى أن الانفجار أدى إلى مصرع الطفل عبدالمعز مسعود التير عقاب مواليد 2013م ومقيم بمنطقة ردود الزاوية وجرى نقل الطفل المتوفي إلى مصحة ميلاج بمنطقة السواني واتخاذ الإجراءات القانونية بمركز شرطة غرب قصر بن غشير ومزال التحقيق مستمر في الواقعة

ودعت مديرية أمن النواحي الأربع المواطنين إلى عدم الاقتراب من أي أجسام غربية والتنبيه على الأطفال عدم لمس أي أشياء غريبة والتبليغ عنها في الحال.