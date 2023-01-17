وزير التعليم يبحث تغطية العجز في المعلمين في بلديتي غات والبركت وصيانة المدارس في تاورغاء

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بحث وزير التربية والتعليم بحكومة الوحدة، موسى المقريف، تغطية العجز في معلمي عدد من المواد وصرف مستحقات معلمي العقود في بلديتي غات والبركت، كما بحث صيانة المباني التعليمية وإنشاء جديدة في تاروغاء ضمن مشروع إنشاء 1500 مدرسة جديدة في مختلف أنحاء البلاد.

والتقى المقريف، الإثنين، مع مراقبي التربية والتعليم في بلديتي غات والبركت، وناقش معهما سير امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول لسنوات النقل والفترة الأولى لشهادتي إتمام مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي.

كما ناقش معهما، بحسب الوزارة، تغطية العجز بمعلمي المواد وصرف مرتبات معلمي العقود المحالة إلى وزارة المالية.

والتقى المقريف، كذلك بمراقب التربية والتعليم تاورغاء، وناقشا سير الامتحانات النهائية للفصل الدراسي الأول لسنوات النقل وشهادتي إتمام مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي.

وقالت الوزارة، إن اللقاء تناول صيانة المباني التعليمية وإنشاء جديدة ضمن مشروع إنشاء 1500 مدرسة جديدة في مختلف أنحاء البلاد.