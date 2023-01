ميدل إيست مونيتور: هذا ما طلبه بيرنز من المشير حفتر خلال لقائهما الأخير

ليبيا – كشف تقرير استقصائي كواليس لقاء القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر بمدير وكالة المخابرات المركزية الأميركية “سي آي أي” “ويليام جي بيرنز”.

التقرير الذي نشرته مجلة “ميدل إيست مونيتور” البريطانية وتابعته وترجمت المهم منه صحيفة المرصد، أكد أن “بيرنز” طلب من المشير حفتر التعاون مع حكومة تصريف الأعمال برئاسة عبد الحميد الدبيبة وتمكينها من العمل في شرق البلاد، في سياق المحافظة على مبدأ وحدة المؤسسات التنفيذية.

ووفقًا للتقرير، نبه “بيرنز” المشير حفتر لمخاطر الإضرار بالموانئ وحقول النفط فالولايات المتحدة مؤكدة بشدة على ضرورة الاستقرار في القطاع النفطي وعدم تأثر الصادرات، كاشفًا عن إبلاغ المسؤول الأميركي للقائد العام للقوات المسلحة بالحاجة إلى قوة مشتركة لحماية وتأمين الموارد الطبيبة والمياه والحدود الجنوبية.

وأضاف التقرير: إن هذه القوة ستكون من القوات المسلحة والجهات العسكرية في غرب البلاد.

