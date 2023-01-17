برلماني يطالب حكومتي دبيبة وتركيا باحترام أحكام القضاء الليبي

طالب عضو مجلس النواب المبروك الخطابي حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها، ورئيسها عبد الحميد دبيبة، باحترام الأحكام القضائية.

وأكد الخطابي في تصريحات صحفية له، على ضرورة أن يكون القضاء محل احترام من جميع الأطراف بغض النظر عن الخلافات السياسية.

وقال عضو مجلس النواب الليبي، إن الدولة ستنهار في حال عدم احترام أحكام القضاء، مطالبا الحكومة التركية باحترام القضاء الليبي وما يصدر عنه من أحكام.

وأضاف الخطابي: “على الحكومة التركية عدم القفز على أحكام القضاء الليبي من أجل تحقيق مصالحها السياسية”، مشيرا إلى أنه ضد آلية توقيع الاتفاقية المبرمة بين حكومة دبيبة وتركيا، والمصادقة عليها ودخولها حيز التنفيذ.

وأوضح أن موقف البرلمان واضح منذ توقيع الاتفاقية بين الدبيبة وتركيا، وحريص على أن يكون العمل بها وفق احترام القانون الليبي.