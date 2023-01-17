الشارف في زيارة الى الاردن لعقد شراكات تمكين الشباب

زار وزير العمل والتأهيل بالحكومة الليبية عبدالله الشارف المملكة الاردنية الهاشمية، تنفيذا لتوجيهات وتعليمات رئيس الحكومة فتحي باشاغا ، بمجابهة البطالة وتشغيل الشباب وتدريبهم على التخصصات النادرة في الداخل و الخارج والتي من شأنها أن تخلق لهم فرص عمل حقيقية في القطاعين العام والخاص وترفد سوق العمل الليبي

بالتنسيق مع مركز الأبحاث الدولية بالمملكة الأردنية و الذي تنطوي تحته الكثير من مراكز التدريب المهني والتقني ذات القدرات العالية

وزار الشارف عددا من المراكز المتخصصة بتأهيل الكوادر البشرية للاطلاع على عملها والاستفادة من تجاربها في تدريب الشباب وتاهيلهم لسوق العمل وعقد شراكات تمكن الشباب الليبي من تأسيس مشاريعهم و الانخراط بالعمل الخاص

كما تم تكريم معالي الوزير خلال هذه الزيارة من قبل مركز الابحاث الدولية وبعض المراكز التابعة له .