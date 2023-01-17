البرلمان المصري يناقش تطورات الملف الليبي

تعقد لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، اجتماعاً اليوم الثلاثاء، عقب انتهاء الجلسة العامة للمجلس، لمناقشة تطورات الملف الليبي.

ويتضمن جدول أعمال الاجتماع عرض آخر التطورات في الملف الليبي، بحضور مساعد وزير الخارجية المصري لشؤون ليبيا السفير أحمد عبد المجيد حمدنا الله.

كما سيتم مناقشة رؤية لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب المصري، ما أشار له مساعد وزير الخارجية لشئون ليبيا بخصوص أخر التطورات التي تحدث على الساحة الليبية.

وكان رئيسا البرلمان الليبي عقيلة صالح ومجلس الدولة خالد المشري، عقدا اجتماعاً في العاصمة المصرية القاهرة قبل أسبوعين، في محاولة جديدة للتوصل إلى توافق حول قاعدة دستورية تسمح بالمضي نحو انتخابات عامة في البلاد.

وخرج الاجتماع الذي كان برعاية مصرية وفي حضور رئيس مجلس النواب حنفى جبالى، بتوافق مجلسا النواب والدولة الليبيين على إحالة الوثيقة الدستورية للمجلسين لإقرارها طبقا لنظام كل مجلس.

وأشاد عقيلة صالح وخالد المشري بجهود مصر في دعم ليبيا للخروج من المأزق الراهن، حيث أكد البيان المشترك الصادر عن عقيلة والمشري في آخر اجتماع القاهرة توجيه “الشكر لجمهورية مصر العربية قيادة وشعبا لاحتضانها وتوفيرها الأجواء المناسبة لإجراء مباحثات المسار الدستورى التى أفضت إلى هذ الاتفاق”.