وزير الخارجية الإيطالي: الاتفاق بين مصر وتركيا سيساعد ليبيا على إجراء الانتخابات

قال وزير الخارجية ونائب رئيس الوزراء في الحكومة الإيطالية، أنطونيو تاياني، إنه من أشد المؤيدين للاتفاق بين مصر وتركيا، لما من شأنه أن يساعد ليبيا في إجراء الانتخابات.

وأضاف الوزير الإيطالي، في مداخلة مع إحدى الإذاعات الإيطالية: “نريد أن نلعب دورا رياديا ونحل مسألة الهجرة في ليبيا ونعمل على استقرار المنطقة”.

وتابع الوزير أن هناك رغبة كبيرة لإيطاليا في حل التحديات في جميع أنحاء منطقة البحر الأبيض المتوسط وهذا واضح من كل زيارة خارجية نقوم بها.

وفي تصريحات سابقة، أكد وزير الخارجية الإيطالي، أنه زار تركيا بهدف التوصل إلى اتفاق للمضي نحو حل أزمة ليبيا، مشيرا إلى أنه حقق ما كان يسعى إليه من تلك الزيارة.

وأضاف تاياني في تصريحات نشرتها وكالة آكي الإيطالية، عقب عودته من زيارته إلى تركيا: “إستراتيجيتنا واضحة جدا، وتكمن في إشراك الدول الحاسمة في ملفّ الهجرة للاتفاق معها على إستراتيجية مشتركة لمواجهتها”.