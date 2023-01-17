صالح يدعو النواب لاتخاذ إجراءات شجاعة وجريئة

الوطن| رصد

دعا رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، أعضاء المجلس إلى اتخاذ إجراءات شجاعة وجريئة تستهدف إخراج البلاد من أزمتها.

وقال عقيلة خلال كلمته في جلسة مجلس النواب المنعقدة في بنغازي، “أرى أن ما يخرج البلاد من أزمتها هو تعديل الإعلان الدستوري، ووضع قاعدة للانتخابات تعتبر قاعدة دستورية تتضمن في الإعلان الدستوري”.

وتحدث عقيلة في كلمة بافتتاح الجلسة عن أهمية مناقشة الملف المتعلق بالوثيقة الدستورية، كما وجه انتقادات إلى مجلس الدولة لعدم رده على مجلس النواب في عدة قضايا، منها ما يتعلق بالمناصب السيادية.