عبدالكافي: دون الانتخابات لن تتوحد المؤسسة العسكرية

قال المستشار العسكري السابق للمجلس الرئاسي، عادل عبدالكافي، إن أسامة الجويلي أصبح من الأسماء المرفوضة في ليبيا بعد محاولته اقتحام العاصمة طرابلس وسقط على إثر ذلك عدة ضحايا.

وأضاف عبدالكافي، أنه يجب أن يكون هناك انتخابات جديدة تنهي الأجسام الحالية تسفر عن قيادة موحدة تعيد توحيد المؤسسة العسكرية وفق قوانين عسكرية محددة مثل استبعاد المتورطين بالجرائم.

وأشار عبدالكافي، إلى أن بعض الأهالي رفعوا قضايا ضد عسكريين، لذلك يجب حسم جميع المسائل لتسهيل الوصول إلى توحيد المؤسسة العسكرية.