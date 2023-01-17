ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |

17 January, 2023

قال رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، الثلاثاء، إن الحل الذي يُخرج البلاد من أزمتها هو تعديل الإعلان الدستوري، داعيا النواب، إلى اتخاذ قرارات جريئة وشجاعة وتحمل المسؤولية.

وأضاف صالح في كلمة له خلال اشغال الجلسة المنعقدة في بنغازي، أن مجلس النواب هو “الجسم التشريعي الوحيد ومجلس الدولة استشاري فقط”، مؤكدا على استمرار المجلس في التشاور مع مجلس الدولة.

هذا و أشار رئيس مجلس النواب، إلى أن مجلس الدولة لم يستجب مع مراسلات مجلس النواب بشأن الملفات العالقة، فالحل الأزمة الليبية يأتي من خلال تعديل الإعلان الدستوري، ووضع قاعدة للانتخابات، وتعتبر هذه القاعدة هي الإعلان الدستوري.