دون ذكر أرقام.. المصرف المركزي: رصيدنا من الذهب كما هو دون نقصان منذ 2011 وحتى تاريخه

ليبيا – أصدر مصرف ليبيا المركزي تنويهًا مهمًا بخصوص تقرير مجلس الذهب العالمي بشأن احتياطي الذهب في ليبيا، مؤكدًا أن رصيده من الذهب كما هو دون نقصان منذ 20 أغسطس 2011 وحتى تاريخه.

المركزي أشار إلى تنفيذه تدقيقًا دوليًا على احتياطي الذهب خلال العام 2022، وجاءت النتائج مؤكّدةً على احتفاظ المصرف بذات الرصيد دون أي تغير منذ أغسطس 2011 وذلك في إطار خطة المصرف للشفافية الإفصاح.

وأهاب مصرف ليبيا المركزي بكافة وسائل الإعلام بتحري الدقة والمصداقية عند نشر أيّة بيانات تتعلق باختصاص ونشاط مصرف ليبيا المركزي.

