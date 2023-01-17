شركة الكهرباء: أعمال صيانة في مختلف المدن الليبية

أعلنت الشركة العامة للكهرباء اليوم الاثنين إجراء أعمال صيانة لمكونات شبكة التوزيع في مختلف المدن الليبية .

وبينت الشركة العامة للكهرباء عبر مكتبها الإعلامي أن فرقة الصيانة بدائرة توزيع ترهونة قامت بأعمال صيانة واسعة لمكونات الشبكة شملت تركيب وصلات كوابل ضغط منخفض معطوبة من محطة صلاح الدين إلى صناديق التوزيع، كما قامت فرقتا الصيانة والاختبارات بالكشف على الكوابل وتحديد عدد من الكوابل المعطوبة داخل المدينة والشروع في صيانتها.

وفى مدينة تاورغاء تستمر الحملة التي أطلقتها دائرة توزيع تاورغاء لصيانة مكونات شبكة التوزيع، حيث انتهت أعمال صيانة محول شعبية ( 16 ) الوشكة.

وفى مدينة جنزور قامت فرقة الصيانة الميكانيكية بدائرة توزيع جنزور بأعمال صيانة طارئة لمحطة جسر كم ( 17 ) كلّلت بالنجاح وعودة المحطة للعمل من جديد.

وفي مدينة مرزق قامت فرقة الصيانة بدائرة صيانة الجهد المتوسط مرزق بأعمال الصيانة الطارئة على دائرة نقل الطاقة مجدول رقم ( 1 ) في محطة تحويل 11/66 ك.ف حميرة .