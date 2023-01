المجاهد: قيمة منحة الزوجة والبنات فوق سن الـ18 عامًا عن شهري 11 و 12 جاهزة

ليبيا – قال وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية ورئيس لجنة استلام بطاقات المنحة فرج المجاهد إن قيمة منحة الزوجة والبنات فوق سن الـ18 عامًا عن شهري 11 و 12 للعام 2022 جاهزة، وسيتم تحويلها يوم الثلاثاء المقبل إلى وكيل ديوان الوزارة لتوقيع الرسائل.

المجاهد وفي تصريحات خاصة لمنصة”فواصل”، أكد أنه سيتم تحويل القيمة المالية المخصصة إلى المراقب المالي، وإحالتها لإدارة العملات المصرفية ومن ثم إحالتها إلى المصارف عقب توقيع وكيل الديوان.

وأضاف المجاهد: “ربما ستأخذ هذه الدورة المالية وقتًا طويلًا، لكن القيمة مرصودة من الحكومة، وهناك جدية في التنفيذ”.

