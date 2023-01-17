الطقس في ليبيا.. رياح شديدة تضرب المناطق الشمالية بالبلاد

يتوقع خبراء الطقس بالمركز الوطني للأرصاد الجوية في ليبيا، أن تتأثر معظم مناطق الشمال برياح نشطة، اليوم الثلاثاء، كما تتعرض مناطق الغرب إلى موجة برد بداية من يوم الخميس.

وكشفت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز، عن تراوح درجات الحرارة القصوى بين 18 و22 درجة مئوية في جميع المناطق.

ففي رأس أجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة، السماء صافية بوجه عام، بينما تتكاثر السحب تدريجيا بداية من مساء يوم الخميس، والرياح جنوبية غربية نشطة السرعة، تصل سرعتها أحيانا إلى 50 كيلومترا في الساعة؛ تسبب في إثارة الأتربة والغبار، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 18 و22 درجة مئوية، وتسجل انخفاضا ملحوظا بداية من يوم الخميس.

أما في الخليج – سهل بنغازي حتى امساعد – الواحات، فالسماء صافية مع ظهور بعض السحب، والرياح جنوبية غربية، نشطة تصل سرعتها إلى 50 كيلومترا في الساعة؛ مما تسبب في إثارة الأتربة والغبار أحيانا، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 15 و20 درجة مئوية.

وفي الجفرة – سبها – غات – غدامس – الحمادة، السماء صافية إلى ظهور بعض السحب، والرياح جنوبية غربية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة تنشط أحيانا على غدامس والحمادة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 19 و22 درجة مئوية.

أما في السرير – تازربو – الكفرة، السماء صافية إلى ظهور بعض السحب، والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 18 و21 درجة مئوية.