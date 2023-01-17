بازنكة: الانتخابات خارجة عن ارادة الليبيين وخاضعة للقوى الخارجية

الوطن / رصد

وصف الصحفي الليبي إسماعيل بازنكة إن الهدف من لقاء القاهرة لا يعدو كونه مناورة من الأطراف المشاركة، وأيضًا جهود للسلطات المصرية لخلق تحالف سياسي قوي من خلال تقريب وجهات النظر للشخصيات السياسية المشاركة.

بازنكة أضاف في تصريح صحفي ان إجراء الانتخابات، فلم يعد يخضع للإرادة الشعبية أو إرادة النخب سياسية، بل يخضع لمؤثرات وعوامل وقوى خارجية، على رأسها الولايات المتحدة”.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة بدأت تنشط بقوة في ليبيا، عبر جهاز المخابرات لضمان تحقيق مصالحهم ، وأهمها مضاعفة الإنتاج النفطي الليبي، وضمان تأمين التدفق الحالي بكميات مطردة، بحسب تقديره.