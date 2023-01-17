سميو: نجحنا في توريد لقاحي أبوشوكة والتهاب الكبد بعد 7 سنوات من المطالبات

أكد مدير إدارة التطعيمات بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض عبدالباسط سميو، أنه تم النجاح في توريد لقاحي أبوشوكة والتهاب الكبد بعد 7 سنوات من المطالبات.

وقال سميو، في تصريح صحفي، إنه “بعد مطالبات استمرت 7 سنوات، نجحنا في توريد اللقاحين الخاصين الجديري المائي «أبوشوكة» والتهاب الكبد الفيروسي الألفي المنتشر ببعض المناطق”.

وأضاف أنه “عملنا مع مراكز التطعيمات على آلية وطرق منح اللقاحين للأطفال من الفئة العمرية 15 شهرا ومواليد ديسمبر 2021”.

وأردف أن “الوضع العام للتطعيمات الروتينية جيد ويمكن القول أنها توفرت كلها باستثناء لقاح الإنفلونزا الموسمية وطعم الورم الحليمي الذي يستهدف البنات عن عمر 12 عاما”.

وأشار سميو إلى أن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، “ينتظر رد رئاسة الوزراء بشأن توريد لقاح الإنفلونزا الموسمية بعد مراسلتنا لها مرة أخرى وعدم حصولنا على موافقة المصرف المركزي”.

وأوضح أن “لقاح فيروس كورونا المتوفر بصلاحية تنتهي في غضون خمسة أشهر مرتبط بحدة المرض وانتشاره وهذه الفترة تعتبر في حالة استقرار، ووفق الدراسات العالمية لا يمكن القول أن هناك مناعة مجتمعية بسبب حداثة المرض وحدته”.