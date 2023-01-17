ليبيا وتونس تبحثان تسوية أوضاع الشركات العاملة

بحثت ليبيا وتونس سبل تسوية أوضاع الشركات التونسية العاملة وتفعيل المشاريع القائمة مع الشركة العامة التونسية للمقاولات “سومترا جات” وحثها على مشاركة شركات الأشغال العامة.

جاء ذلك خلال اجتماع وزراء المواصلات والمالية المُكلف محمد الشهوبي والإسكان والتعمير أبوبكر الغاوي والاقتصاد والتجارة محمد الحويج بحسب منصة حكومتنا التابعة لحكومة الوحدة الوطنية.

وكان وزير الاقتصاد دعا رجال الأعمال والمستثمرين في تونس وليبيا إلى الاستثمار في المواني والمناطق الحرة للعبور إلى إفريقيا.

كما دعا الوزير في تصريحات إعلامية، لدى مشاركته في الافتتاح الرسمي للدورة الأولى للمعرض الليبي التونسي لتطوير التجارة والصناعة بمدينة مصراتة، رجال أعمال البلديين إلى إحياء طريق “النعام” وهو طريق الذي يربط مدينة مصراتة بإفريقيا لتكون منطقة عبور نحو هذه القارة.

وقال الحويج، إنه وبإرادة رجال الأعمال الذين يمثلون صناعة للتنمية وتنويع الاقتصاد الوطني، وبدعم من الحكومة التونسية والحكومة الليبية وبالشراكة مع مختلف الأطراف المتخدلة فإنه بإمكان اقتصاد البلدين تحقيق معدلات نمو غير مسبوقة رغم الظروف الصعبة التي يمران بها.