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سفير فرنسا ورئيس مصلحة الآثار يجريان نقاشا حول التعاون الفرنسي الليبي في مجال الآثار

تم النشر منذُ 11 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

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التقى، السفير الفرنسي، مصطفى مهراج، اليوم الثلاثاء، مع محمد فرج محمد رئيس مصلحة الآثار الليبي، بمكتبه في قلعة السراي بطرابلس.

 

وقال السفير الفرنسي، عبر تويتر، إنهما تبادلنا الحديث حول مشاريع التعاون بين فرنسا وليبيا، وتحديث متحف طرابلس ومحاربة الاتجار بالممتلكات الأثرية.


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صحيفة العنوان الليبية

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