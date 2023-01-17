سفير فرنسا ورئيس مصلحة الآثار يجريان نقاشا حول التعاون الفرنسي الليبي في مجال الآثار

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التقى، السفير الفرنسي، مصطفى مهراج، اليوم الثلاثاء، مع محمد فرج محمد رئيس مصلحة الآثار الليبي، بمكتبه في قلعة السراي بطرابلس.

سعيد بلقائي مع السيد محمد فرج محمد رئيس مصلحة الآثار بمكتبه بقلعة العاصمة و بتبادلنا حول مشاريع التعاون 🇨🇵🇱🇾 في نفس الميدان و تحديث #متحف_طرابلس و محاربة الاتجار بالممتلكات الأثرية@AmbaFranceLibye @francediplo_AR #تراث_ليبيا pic.twitter.com/Al1Huno5vz — Mostafa_Mihraje (@Mostafa_Mihraje) January 16, 2023

وقال السفير الفرنسي، عبر تويتر، إنهما تبادلنا الحديث حول مشاريع التعاون بين فرنسا وليبيا، وتحديث متحف طرابلس ومحاربة الاتجار بالممتلكات الأثرية.