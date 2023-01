عقيل: لقاء وزير الخارجية الإيطالي بنظيره التركي هدفه إلحاق ليبيا بركب أوكرانيا

ليبيا – قال رئيس حزب الائتلاف الجمهوري عزالدين عقيل إن لقاء وزير الخارجية الإيطالي بنظيره التركي في أنقرة هدفه إلحاق ليبيا بركب أوكرانيا وربط الليبيين بمواجهة عسكرية غربية روسية على أراضيهم.

عقيل وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، أضاف: “وسط أنباء عن تخطيط التحالف الإنجلوسكسوني لإلحاق ليبيا بركب أوكرانيا بتوريط الليبيين بمواجهة عسكرية غربية روسية على أراضيهم، ضمن النسخة الجديدة لحرب الجليد المروعة المستعرة بينهما، وزير خارجية روما يصل أنقرة ويلتقي نظيره التركي للتنسيق لكيفية توحيد موقفيهما لمواجهة عواقب هذا المخطط الذي أشار الوزير الإيطالي بصورة ضمنية واضحة إلى وجوده فعليًا”.

