عقيلة: أمام مجلس الدولة 15 يوما للرد على «النواب» بشأن القاعدة الدستورية

الوطن / رصد

أمهل رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، اليوم الثلاثاء، مجلس الدولة 15 يومًا للرد على البرلمان بشأن ملف القاعدة الدستورية للانتخابات.

وحث عقيلة في كلمته خلال جلسة مجلس النواب أعضاء المجلس على تحمل مسؤوليتهم وإحباط «المؤامرة الواضحة»، محذرًا إياهم من التدخل الأجنبي وانزلاق البلاد إلى الانقسام.

ودعا إلى تشكيل ثلاث لجان برلمانية هي «لجنة سياسية، ولجنة تصور لوضع القاعدة الدستورية، ولجنة للعمل الاقتصادي

كما أكد دعا المستشار صالح، أعضاء المجلس إلى اتخاذ إجراءات شجاعة وجريئة» تستهدف إخراج البلاد من أزمتها.

وقال عقيلة خلال كلمته في جلسة مجلس النواب المنعقدة، الثلاثاء: أرى أن ما يخرج البلاد من أزمتها هو تعديل الإعلان الدستوري، ووضع قاعدة للانتخابات تعتبر قاعدة دستورية تتضمن في الإعلان الدستوري.