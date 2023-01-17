بلدية ربيانة: ‎%‎90 من الطلبة لا يدرسون بسبب نقص المعلمين

أكد مدير مكتب عميد بلدية ربيانة يوسف حمدان، أنهم يواجهون مشكلة نقص معلمين بالبلدية، مشيرا إلى أن أكثر من 90% من الطلبة لا يدرسون بسبب النقص وعدم توقيع وزارة التعليم عقودًا مع معلمين أجانب.

وقال حمدان، في تصريحات صحفية: “البلدية بفرعيها «الشورى» و«قدر دفي» توجد فيها 9 مدارس بين تعليم أساسي وثانوي، ويوجد 25 معلمًا أجنبيًا فقط، يتم دفع رواتبهم عن طريق لجنة مشكلة من أولياء أمور الطلبة بمعدل 20 دينار شهريًا”.

وأضاف “الفريق الطبي الكوري أجرى زيارة إلى البلدية للاطلاع على المستشفى القروي بالبلدية ومقر إقامتهم، ثم غادروا، وسيعودون لمباشرة عملهم في غضون أسبوع، والاستعانة بالفريق الطبي الكوري جاء استجابة لنداء أهالي ربيانة، ونقص الأطباء في بعض التخصصات مثل النساء والأسنان”.

وتابع “يوجد نقص شديد في غاز الطهي والاسطوانة الواحدة تباع في السوق الموازي بسعر 40 دينارًا، وقد رُصدت الميزانية الخاصة لصيانة الطريق الرابط بين ربيانة والكفرة بمسافة 150 كيلومتر تقريبًا، وعدد من الطرق الداخلية، وكذلك توصيل خط كهرباء بين ربيانة ومشروع تازربو المعروف بخط 66 فولت، وننتظر تطبيق هذه المشاريع على أرض الواقع”.