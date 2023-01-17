ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ طرابلس |

17 January, 2023

استقبل ممثل الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثتها لدى ليبيا عبد الله باتيلي، اليوم الثلاثاء، السفير الفرنسي في ليبيا، مصطفى مهراج، بمكتب بعثة الأمم المتحدة في طرابلس.

وقال المكتب الإعلامي للبعثة الأممية، إن اللقاء استعرض آخر التطورات السياسية وناقشنا ضرورة تبني المجتمع الدولي لعمل موحد لدعم مسار مستدام للسلام والاستقرار في ليبيا.