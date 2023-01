لببيا – قال نائب رئيس هيئة الحج والعمرة إن حصة ليبيا من الحجاج لهذا العام ستبلغ 7800 حاج.

البوعيشي وفي تصريحات خاصة لقناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا بتمويل قطري أكد إلغاء شرط تحديد الفئات العمرية.

