ليبيا ترسل 170 شاحنة محملة بمساعدات غذائية إلى تونس

أعلن الملحق الإعلامي لسفارة ليبيا بتونس، نعيم العشيبي، أن 96 شاحنة محمّلة بمواد غذائية أساسية من سكر وزيت ودقيق وأرز دخلت من ليبيا إلى تونس عبر المنفذ الحدودي رأس جدير.

وقال الشعيبي، في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، إن هذه المؤن تأتي في إطار التعاون والتضامن بين الشعبين الشقيقين التونسي والليبي.

وتابع العشيبي، بأنه من المتوقع وصول عدد آخر من الشاحنات الليبية المحملة بالمواد الأساسية المذكورة قادمة من طرابلس إلى تونس عبر المنفذ الحدودي ذاته في الساعات القادمة ليصل العدد الإجمالي إلى 170 شاحنة، وفق قوله.

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