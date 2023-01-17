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الدبيبة يلتقي رئيس جهاز المخابرات التركية لبحث الملفات المشتركة

تم النشر منذُ 34 ثانية
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن / رصد

استقبل رئيس حكومة الوحدة منتهية الولاية ، عبدالحميد الدبيبة، في مكتبه بديوان رئاسة الوزراء في العاصمة طرابلس، رئيس جهاز المخابرات التركية، هاكان فيدان، بحضور عدد من الوزراء.

وبحث الدبيبة خلال لقائه مع رئيس المخابرات التركية الملفات ذات الاهتمام المشترك المحلية والإقليمية والدولية.

وجرى الاجتماع بحضور كل من وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش، ووزيري الدولة لشؤون مجلس الوزراء ورئيس الحكومة عادل جمعة والاتصال والشؤون السياسية وليد اللافي.

ويأتي لقاء الدبيبة مع رئيس المخابرات التركية بعد خمسة أيام من لقائه مع مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه) وليام بيرنز في طرابلس يوم الخميس الماضي.

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الوطن الليبية

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