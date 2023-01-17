الصين تؤكد أهمية إجراء الاستحقاقات الانتخابية في ليبيا

أكد القائم بأعمال سفارة الصين لدى ليبيا، “انغ تشيمين”، خلال لقائه النائب بالمجلس الرئاسي عبد الله اللافي أهمية إجراء الاستحقاقات الانتخابية في ليبيا.

وبين المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي أن سفير الصين أعرب خلال اللقاء الذي عقد اليوم الثلاثاء في العاصمة طرابلس عن دعم بلاده لمشروع المصالحة الوطنية، مشيداً بانعقاد الملتقى التحضيري لها، بمشاركة ممثلي كل الأطراف السياسية، لإنهاء الأزمة السياسية الليبية.

وجرى خلال اللقاء مناقشة تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحث تطورات المشهد السياسي في ليبيا وكذلك استعراض سبل تعزيز التعاون الليبي الصيني في مختلف المجالات، والعمل على استئناف عمل سفارة الصين من جديد، وعودة الشركات الصينية إلى ليبيا، واستكمال المشاريع المتوقفة.