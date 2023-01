معزب: الوثيقة الدستورية ستعرض على أعضاء مجلس الدولة للتصويت عليها الأربعاء المقبل أو الأحد القادم

ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 محمد معزب إن المجلس عقد جلسته التشاورية أمس الإثنين بعدد قليل من الأعضاء.

معزب وفي تصريحات خاصة لشبكة “الرائد” الإخبارية المقربة من حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، أوضح أن الوثيقة الدستورية ستعرض على الأعضاء؛ للتصويت عليها الأربعاء المقبل أو الأحد القادم.

وأشار إلى أن تحديد موعد الجلسة للتصويت مرتبط بحجز مكان انعقادها.

