ليبيا.. “دبيبة” يبحث مع رئيس المخابرات التركية الملفات ذات الاهتمام المشترك

استقبل رئيس حكومة الوحدة الليبية، عبد الحميد دبيبة، اليوم الثلاثاء، بديوان رئاسة الوزراء في العاصمة طرابلس، رئيس جهاز المخابرات التركية، هاكان فيدان، بحضور عدد من وزراء حكومته.

وبحث دبيبة، خلال لقائه مع رئيس المخابرات التركية الملفات ذات الاهتمام المشترك المحلية والإقليمية والدولية.

وحضر الاجتماع وزيرة الخارجية والتعاون الدولي، نجلاء المنقوش، ووزيري الدولة لشؤون مجلس الوزراء ورئيس الحكومة عادل جمعة والاتصال والشؤون السياسية وليد اللافي.

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