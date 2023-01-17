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المسماري :لابد من تشكيل حكومة موحدة مهمتها الاشراف على الانتخابات

تم النشر منذُ 9 ثواني
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن / رصد

أكدت عضو مجلس النواب، سلطنة المسماري، على ضرورة تشكيل حكومة موحدة للإشراف على إجراء الانتخابات.

وقالت المسماري:، خلال كلمتها في جلسة مجلس النواب، إنه “يجب الاتفاق مع القوى الفاعلة التي تسيطر بالسلاح على دمج حكومتي الدبيبة وباشاغا في حكومة جديدة برئاسة شخصية يجري التوافق عليها”.

وأضاف النائبة في الجلسة التي عقدت اليوم الثلاثاء، أن تلك الحكومة المقترحة “ستكون مهمتها الإشراف على الانتخابات”.

وعقبت عضو مجلس النواب في الجلسة التي عقدت في مدينة بنغازي، أن “هناك خلاف بين مجلسي النواب والدولة بشأن شروط الترشح للانتخابات”.

مردفة أن “الشارع يحمّل البرلمان مسؤولية عرقلة إجراء الانتخابات، لذلك فنحن فقط المعنيين بالحل بعيدا عن مجلس الدولة”.

وختمت سلطنة المسماري كلمتها موضحة أن “هدفنا هو الوصول إلى انتخابات رئاسية وتشريعية يجرى القبول بنتائجها”

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الوطن الليبية

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