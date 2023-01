البسكيري: الدبيبة ما زال متمسّكًا بورقة أن لا حكومة جديدة إلا بعد إجراء الانتخابات

ليبيا – قال الكاتب والباحث السياسي عبد الوهاب البسيكري إن المجتمع الدولي يضغط بشكل كبير على الأطراف الليبية لإنجاز القاعدة الدستورية للبلاد، وإلا سيتمّ اللجوء إلى آلية بديلة لحل الأزمة.

البسيكري، وفي حديث إلى موقع “العربي”، رأى أن الآلية البديلة تُقلق مصر باعتبار أنها ستُنتج قاعدة دستورية وسلطات تنفيذية جديدة لا سلطة للقاهرة عليها.

وأشار إلى أن السلطات المصرية على خلاف كبير مع رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيية، وتحاول أن تجمع الرئاسات الثلاث للاتفاق على القاعدة الدستورية.

كما لفت إلى أن المشكلة في القاعدة الدستورية الحالية تكمن في عدم قبول خليفة حفتر (القائد العام للقوات المسلحة) بأي بنود من مؤتمر الصخيرات ومؤتمر تونس- جنيف.

وأعرب عن اعتقاده بأنّ مصر تحاول الضغط عليه من أجل القبول بالقاعدة الدستورية التي قد تقصيه، مقابل إحداث مسار تنفيذي مصغّر جديد تقصي عبد الحميد الدبيبة.

ولفت إلى أنّ العقبة الحقيقية تبقى في الواقع السياسي الليبي، مشيرًا إلى أنّ الدبيبة ما زال متمسّكًا بورقة أن لا حكومة جديدة إلا بعد إجراء الانتخابات، وبالتالي فإنّ الإشكالية هي في عدم وجود المسار القانوني.

البسكيري خلص إلى أنّ المسار القانوني إن تمّ التوافق عليه، يجب أن يقصي حفتر، باعتبار أنّ المنطقة الغربية لن تقبل أيّ مسار يجعل منه رجل سياسة بعد أن كان رجل دمار في العاصمة طرابلس، وفق تعبيره.

