مشاورات بين الدبيبة ورئيس المخابرات التركية في طرابلس

بحث رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة مع رئيس المخابرات التركي هاكان فيدان الملفات ذات الاهتمام المشترك محليا وإقليميا ودوليا.

جاء ذلك خلال زيارة “فيدان” إلى العاصمة طرابلس عقد خلالها مشاورات مع الدبيبة بحضور وزيرة الخارجية ” نجلاء المنقوش” وفقا لما أكده المتحدث باسم حكومة الوحدة الوطنية محمد حمودة للأحرار.

وتأتي زيارة رئيس المخابرات التركي بعد أيام من زيارة مدير الاستخبارات الأمريكية ” سي آي إيه” وليام بيرنز بحث خلالها الطرفان ملفات الإرهاب والنفط والغاز إلى جانب تواجد القوات الأجنبية على الأراضي الليبية.

المصدر: منصة حكومتنا + ليبيا الأحرار

