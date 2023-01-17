مشاركة أعضاء الحرس البلدي في ورش عمل تدريبية دولية أمنية متقدمة

شارك أعضاء الحرس البلدي بنغازي المكلفين من رئيس فرع جهاز الحرس البلدي بنغازي العميد فرج العقوري بورش العمل التدريبية الدولية الأمنية المتقدمة، التي انطلقت الثلاثاء بقاعة وزارة الاقتصاد، وبمشاركة من الأجهزة الامنية والعسكرية، وبرعاية مجلس الأمن القومي الليبي.

وبحسب المركز الإعلامي بجهاز الحرس البلدي فرع بنغازي فإن هذه الدورة جاءت ضمن اهتمام رئيس الفرع بالمشاركة بالمؤتمرات والندوات وورش العمل التي تعقدها الجهات الرسمية داخل مدينة بنغازي، وبناء على الدعوة الموجه من رئيس اللجنة التحضيرية لمؤتمر ليبيا الدولي للأمن السيبراني.