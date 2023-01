ليبيا – قال رئيس مجلس حكماء وأعيان مصراتة محمد الرجوبي إن ممثلي سبتمبر انخرطوا في انتخابات ما بعد فبراير وهذا إعلان منهم بانتهاء نظامهم السابق.

الرجوبي وفي تصريحات خاصة لقناة “ليبيا الأحرار” ، رأى أنه لا بد للفرقاء الليبيين من تبادل الاعتذارات، مشيرًا إلى أن النظر في أخطاء فبراير ينبغي أن يسبقه اعتذار عن جرائم سبتمبر.

