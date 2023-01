بعد رفع الحظر عن عدد من قوائم تشابه الأسماء.. اتفاق ليبي تونسي على معالجة الملف “بشكل نهائي”

اتفق عدد من المسؤولين الأمنيين من ليبيا وتونس على إنهاء مشكلة “تشابه الأسماء” وتذليل الصعاب أمام حركة دخول المواطنين بين الدولتين.

جاء ذلك خلال جلسة مباحثات أجراها الطرفين الثلاثاء لاستكمال المناقشات الرامية إلى معالجة قوائم تشابه الأسماء والقيود القائمة بالمنظومات الأمنية بشأن عدد من المواطنين الليبيين، بحسب المكتب الإعلامي للحكومة.

وكانت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية قد أعلنت الجمعة الماضية رفع القيد عن اسم “1265” مواطنا ليبيا من قوائم تشابه الأسماء، في انتظار النظر في “231” اسما متبقيا تحت إطار إجراءات رفع الحظر عن القوائم في المطارات والمعابر الحدودية التونسية.

المصدر: حكومة الوحدة الوطنية

