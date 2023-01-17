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خلال لقائه رئيس المخابرات التركية.. المشري يدعو إلى التعاون مع تركيا في الملفات المشتركة

تم النشر منذُ 47 ثانية
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن| رصد

أكد رئيس مجلس الدولة خالد المشري، خلال لقائه رئيس جهاز المخابرات التركية، هاكان فيدان، عمق العلاقات التاريخية بين ليبيا وتركيا، وأهمية تعزيزها وتطويرها في المجالات كافة، داعياً إلى ضرورة التعاون والتنسيق بشأن القضايا والملفات الثنائية والدولية، ذات الاهتمام المشترك.

بدوره أكد رئيس جهاز المخابرات التركية اهتمام بلاده بتطوير علاقاتها مع ليبيا، ودعم تركيا المتواصل لكل الجهود السياسية المبذولة لإيجاد حلول للمسائل العالقة، الرامية إلى تحقيق استقرار ليبيا وازدهارها.

الوسوم

#المشري #علاقات ثنائية المخابرات التركية تركيا ليبيا مجلس الدولة

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الوطن الليبية

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