صالح يبحث مع القائم بالأعمال الأمريكي مستجدات الملف الليبي

التقى رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح في مكتبه بديوان مجلس النواب في مدينة بنغازي القائم بالأعمال بسفارة الولايات المتحدة الأمريكية في ليبيا ليزلي اوردمانً.

وقال مكتب صالح إن اللقاء تناول “مستجدات الأوضاع في ليبيا وما قام به مجلس النواب في سبيل تجاوز هذه المرحلة والوصول بالبلاد إلى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية”.

وأكد رئيس مجلس النواب للضيف الأمريكي، “على شرعية مجلس النواب كسلطة تشريعية وحيدة في البلاد لإصدار القوانين والتشريعات، مؤكداً على ضرورة وضع آلية توزيع عادلة لثروات الليبيين بين كافة المناطق”.

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