خلال جلسة اليوم..بليحق: عقيلة صالح قدم إحاطة حول الانسداد السياسي

العنوان – بنغازي

قال المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق اليوم الثلاثاء إن المجلس استمع لإحاطة من رئيس مجلس النواب عقيلة صالح حول الانسداد السياسي الحاصل هذه الفترة.

وأضاف بليحق أن صالح تطرق خلال الجلسة التي عقدت في مقر المجلس في مدينة بنغازي إلى الحلول التي قدمها مجلس النواب من أجل إنهاء حالة الانسداد السياسي.

وذكر المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب أن المجلس قرر تشكيل عدد من اللجان لمسارات الأزمة المختلفة.

وأوضح بليحق أن تشكيل هذه اللجان من أجل إعداد مقترحات لتقديمها لمجلس النواب في أجل محدد وبذلك علقت الجلسة.

وكان رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، دعا اليوم الثلاثاء، إلى تحمل المسؤولية وتجنب الخلافات مع مجلس الدولة للوصول إلى حل نهاية شهر مارس على أبعد تقدير بشأن القاعدة الدستورية للانتخابات.

وقال عقيلة، في كلمة خلال جلسة مجلس النواب، إن علينا تحمل مسؤولياتنا وتجنب الخلافات للوصول إلى حل نهاية شهر مارس على أبعد تقدير.

وأضاف، أن الوقت لا يسمح بتعطيل الإعلان الدستوري ومجلس النواب لن يبقى تحت رحمة أحد، مشيرًا إلى أنه لم بتفق مع رئيس مجلس الدولة، خالد المشري، سوى على إحالة الوثيقة الدستورية للمجلسين.

وقال عقيلة، إن الحوار مع مجلس الدولة لم يصل إلى نتيجة جادة حتى هذه اللحظة، حيث إنه لم يستجب مع مراسلات مجلس النواب بشأن الملفات العالقة.

ولفت، إلى أن مجلس النواب -بحسب الإعلان الدستوري- هو الجسم التشريعي الوحيد ومجلس الدولة جسم استشاري.